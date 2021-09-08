Miss Turkey 2021 ne zaman, hangi kanalda? Miss Turkey 2021 Youtube’dan mı yayınlanacak? Miss Turkey 2021 adayları…

Türkiye, Miss Turkey heyecanı için sabırsızlanıyor. Miss Turkey son yarışmasında birinci Simay Rasimoğlu olmuştu. 2021 Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması için de geri sayım başladı. Peki, Miss Turkey 2021 ne zaman, hangi kanalda?

Miss Turkey ne zaman? Miss Turkey, bu yıl da kraliçesini seçecek. Yarışmanın finalistlerinin açıklanmasıyla 2021 Miss Turkey heyecanı da başladı. Bu yıl 20 güzel ilk 3 için mücadele verecek. İşte, Miss Turkey tarihi ve finalistleri…

MİSS TURKEY 2021 NE ZAMAN, HANGİ KANALDA BELLİ Mİ?

Merakla beklenen2021 Miss Turkey, eylül ayında gerçekleşiyor. Yarışma, 8 Eylül 2021 Çarşamba günü yapılacak. Yarışmanın TV kanalında değil, önceki yılda olduğu gibi Youtube ve Instagram üzerinden canlı aktarılması bekleniyor.

MİSS TURKEY 2021 FİNALİSTLERİ

1 Kayra Türkoviç2 Yeşim Toplu

3 Alara Eriç

4 Şira Sahilli5 İlayda Gökalp

6 Tuana Cemre Calban

7 Nil Çukur

8 Sevcan Öksüz

9 Sena Leyla Yavuz

10 Su Bige Korucu

11 Birsu Deniz Aközbek

12 Birsel Buse Kadıoğlu

13 Selin Şahingöz

14 Dilara Korkmaz

15 Başak İlhan

16 Buse Orcan

17 Berfin Ant

18 Mercan Tezcan

19 Bahar Koltuklu

20 Cemrenaz Turhan