Miss Turkey 2021 ne zaman, hangi kanalda? Miss Turkey 2021 Youtube’dan mı yayınlanacak? Miss Turkey 2021 adayları…

Miss Turkey ne zaman? Miss Turkey, bu yıl da kraliçesini seçecek. Yarışmanın finalistlerinin açıklanmasıyla 2021 Miss Turkey heyecanı da başladı. Bu yıl 20 güzel ilk 3 için mücadele verecek. İşte, Miss Turkey tarihi ve finalistleri…
MİSS TURKEY 2021 NE ZAMAN, HANGİ KANALDA BELLİ Mİ?
Merakla beklenen2021 Miss Turkey, eylül ayında gerçekleşiyor. Yarışma, 8 Eylül 2021 Çarşamba günü yapılacak. Yarışmanın TV kanalında değil, önceki yılda olduğu gibi Youtube ve Instagram üzerinden canlı aktarılması bekleniyor.
MİSS TURKEY 2021 FİNALİSTLERİ
1 Kayra Türkoviç2 Yeşim Toplu
3 Alara Eriç
4 Şira Sahilli5 İlayda Gökalp
6 Tuana Cemre Calban
7 Nil Çukur
8 Sevcan Öksüz
9 Sena Leyla Yavuz
10 Su Bige Korucu
11 Birsu Deniz Aközbek
12 Birsel Buse Kadıoğlu
13 Selin Şahingöz
14 Dilara Korkmaz
15 Başak İlhan
16 Buse Orcan
17 Berfin Ant
18 Mercan Tezcan
19 Bahar Koltuklu
20 Cemrenaz Turhan