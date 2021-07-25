Mısır püskülünün faydaları neler? Mısır püskülü çayı zayıflatır mı?

Mısır koçanında bulunan püskülleri çoğu kez önemsemeyip atıyoruz. Bitkisel bir ilaç olarak mısır püskülü yüzyıllardır geleneksel Çin ve Kızılderili tıbbında kullanılıyor. Bugün hala Çin, Fransa, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere birçok ülkede kullanılıyor. Peki, Mısır püskülünün faydaları neler? Mısır püskülü ne işe yarar? Mısır püskülü çayının faydaları neler? Mısır püskülü çayı zayıflatır mı? İşte mısır püskülünün kullanımları, faydaları ve dozu dahil olmak üzere mısır püskülü hakkında bilmeniz gereken her şey...

Mısır ipeği diğer bir adıyla mısır püskülü son yıllarda zayıflama çayı için kullanılan ürünlerin başında geliyor. Mısır püskülü yüzyıllardır geleneksel Çin ve Kızılderili tıbbında kullanılmıştır. Bugün hala pek çok ülkede kullanılan mısır püskülü genellile alternatif tıp ve bitkisel ilaç uygulamalarında sıklıkla kullanılıyor. Peki, Mısır püskülünün faydaları neler? Mısır püskülü ne işe yarar? Mısır püskülü nasıl kullanılır? İşte merak edilenler...

MISIR PÜSKÜLÜ NASIL KULLANILIR?

Mısır püskülü, taze bir mısır koçanının kabuğunun altında büyüyen uzun, ipliğe benzer bitki materyalidir. Bu parlak, ince lifler mısırın tozlaşmasına ve büyümesine yardımcı olur. Ancak aynı zamanda geleneksel bitkisel ilaç uygulamalarında sıklıkla kullanılıyor. Mısır püskülü, çeşitli sağlık açısından çeşitli bitki bileşikleri içerir. Mısır püskülü taze olarak kullanılabilir ancak genellikle çay veya ekstrakt olarak da tercih ediliyor. Genellikle tüketilmeden önce kurutuluyor.

MISIR PÜSKÜLÜ NE İÇİN KULLANILIR?

Mısır püskülü, geleneksel Çin ve Kızılderili tıbbında prostat sorunları, sıtma, idrar yolu enfeksiyonları (İYE) ve kalp hastalığı gibi çeşitli rahatsızlıkları tedavi etmek için kullanılır. Yapılan son araştırmalar kan basıncını, kolesterolü, kan şekerini ve iltihabı azaltmaya da yardımcı olabileceğini gösteriyor.

MISIR PÜSKÜLÜNÜN FAYDALARI

Mısır püskülü bitkisel tıpta rutin olarak kullanılmasına rağmen, üzerinde yapılan çalışmalar sınırlıdır. Bununla birlikte, ön araştırmalar, özellikle kalp hastalığı ve diyabet gibi belirli inflamatuar durum türleri için sağlık yararları olabileceğini düşündürmektedir.

Antioksidan kaynağı

Antioksidanlar, vücudunuzun hücrelerini serbest radikal hasarına ve oksidatif strese karşı koruyan bitki bileşikleridir. Oksidatif stres, diyabet, kalp hastalığı, kanser ve iltihaplanma dahil olmak üzere bir dizi kronik durumun ana nedenlerinden biridir. Mısır püskülü, doğal olarak zengin bir flavonoid antioksidan kaynağıdır. Çalışmalar, flavonoidlerinin oksidatif stresi azalttığını ve serbest radikal hasarına karşı koruduğunu göstermektedir.

Anti-inflamatuar özelliklere sahiptir

Enflamasyon, vücudunuzun doğal bağışıklık tepkisinin bir parçasıdır. Bununla birlikte, aşırı iltihaplanma, kalp hastalığı ve diyabet dahil olmak üzere çeşitli hastalıklarla bağlantılıdır. Çalışmaları, mısır püskülü ekstraktının iki ana enflamatuar bileşiğin aktivitesini baskılayarak iltihabı azaltabileceğini bulmuştur. Bu lifli bitki lifi ayrıca vücudunuzun iltihaplanma tepkisini düzenlemeye yardımcı olan magnezyum içerir.

Kan şekerini yönetebilir

Bazı araştırmalar, mısır püskülü kan şekerini düşürebileceğini ve diyabet semptomlarını yönetmeye yardımcı olabileceğini gösteriyor. Bir çalışmada, mısır püskülü flavonoidleri verilen diyabetik farelerin, bir kontrol grubuna kıyasla kan şekerini önemli ölçüde azalttığını tespit etti. Yakın zamanda yapılan çalışmada ise, mısır püskülünün antioksidanların diyabetik böbrek hastalığını önlemeye yardımcı olabileceğini de ortaya koydu. Bu sonuçlar umut verici olsa da, daha fazla insan üzerinde yapılan çalışmalara ihtiyaç var.

Kan basıncını düşürebilir

Mısır püskülü, yüksek tansiyon için etkili bir tedavi olabilir. İlk olarak, vücudunuzdaki fazla sıvının atılmasını teşvik eder . Bu nedenle, genellikle kan basıncını düşürmek için kullanılan reçeteli diüretiklere doğal bir alternatif olabilir. Hayvanlar üzerinde yapılan bir çalışmada mısır püskülü özütünün, anjiyotensin dönüştürücü enzimin (ACE) aktivitesini inhibe ederek kan basıncını önemli ölçüde azalttığını keşfetti.

Kolesterolü düşürebilir

Mısır püskülü ayrıca kolesterolü düşürebilir. Bir hayvan çalışması, mısır püskülü özü verilen farelerin, HDL (iyi) kolesteroldeki artışların yanı sıra toplam ve LDL (kötü) kolesterolde önemli düşüşler yaşadığını buldu. Yüksek yağlı bir diyetle beslenen farelerde yapılan başka bir çalışmada, mısır püskülü alanların toplam kolesterolü, bu takviyeyi almayanlara göre önemli ölçüde daha düşüktü.

MISIR PÜSKÜLÜNÜN YAN ETKİLERİ

Çok az yan etki bildirilmiş olsa da, mısır püskülü herkes için güvenli olmayabilir. Mısır veya mısır ürünlerine karşı alerjik bir reaksiyon yaşadıysanız, mısır püskülünden kaçınmalısınız.

Ayrıca, aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız mısır püskülü önerilmez:

- Diüretikler

- Tansiyon ilaçları

- Diyabet ilacı

- Anti-inflamatuar ilaçlar

- Kan incelticiler

Dahası, potasyum takviyesi alıyorsanız veya düşük potasyum seviyeleri için tedavi gördüyseniz bu üründen kaçınmalısınız , çünkü mısır püskülü bu mineralin atılımını artırabilir. Ek olarak, satın aldığınız mısır püskülünün kalitesini dikkate almak da önemlidir.