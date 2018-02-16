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Mısır ordusundan büyük operasyon

AA |  16 Şubat 2018 Cuma - 10:21 | Son Güncelleme : 16 02 2018 - 10:21

Mısır'daki "2018 Sina Operasyonu"nun sekizinci gününde ülke genelinde 3 silahlı militanın öldürüldüğü, 224'ünün gözaltına alındığı belirtildi.


Mısır ordusu resmi sözcüsü Albay Temir er-Rifai, yaptığı yazılı  açıklamada, "Sina Yarımadası'nın kuzey ve orta kesimleri ile tüm stratejik  bölgelerde devam eden operasyonların sekizinci gününde 3 silahlı militanın  öldürüldüğü, 224'ünün gözaltına alındığı, 28 patlayıcının imha edildiği ve 68  hedefin vurulduğu" belirtildi.
 
Şu ana kadar operasyonlarda öldürülen militanların sayısının 56'ya,  gözaltına alınanların ise 909 'a yükseldiği kaydedildi.
 
Mısır Silahlı Kuvvetleri, 9 Şubat Cuma günü Sina Yarımadası'ndaki  terör unsurlarına karşı kara, hava ve deniz birliklerinin katıldığı "2018 Sina  Operasyonu"nu başlattığını duyurmuştu. 
 
  
 
 
 
 
 

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