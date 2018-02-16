Mısır ordusundan büyük operasyon

Mısır ordusu resmi sözcüsü Albay Temir er-Rifai, yaptığı yazılı açıklamada, "Sina Yarımadası'nın kuzey ve orta kesimleri ile tüm stratejik bölgelerde devam eden operasyonların sekizinci gününde 3 silahlı militanın öldürüldüğü, 224'ünün gözaltına alındığı, 28 patlayıcının imha edildiği ve 68 hedefin vurulduğu" belirtildi.

Şu ana kadar operasyonlarda öldürülen militanların sayısının 56'ya, gözaltına alınanların ise 909 'a yükseldiği kaydedildi.

Mısır Silahlı Kuvvetleri, 9 Şubat Cuma günü Sina Yarımadası'ndaki terör unsurlarına karşı kara, hava ve deniz birliklerinin katıldığı "2018 Sina Operasyonu"nu başlattığını duyurmuştu.