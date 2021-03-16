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Mısır Kraliçesi, Seda Sayan'la göbek attı!

16 Mart 2021 Salı - 13:58 | Son Güncelleme : 16 03 2021 - 13:58

Gelinim Mutfakta 662. Bölümde Antik Mısır kostümü ile stüdyoya giren Neriman Hanım ve Seda Sayan arasında geçen konuşmalar herkesi çok eğlendirdi.


Seda Sayan, programın açılışı sırasında Neriman Hanımın yerinde olmadığını gördü ve onu stüdyoya çağırdı. Neriman Hanım içeri Antik Mısır kostümü ile girdi. Onu görenlerin ağızları bir metre açık kaldı. Kostüm ona o kadar yakışmıştı ki, sanki o dönemden çıkmış zamanımıza gelen bir kraliçeydi. Seda Sayan, onu hayranlıkla izledi ve övgüler yağdırdı. Neriman Hanıma ithafen çaldığı Ankara Havası ile karşılıklı göbek atan Seda Sayan herkesi çok eğlendirdi.
 

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