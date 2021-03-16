Mısır Kraliçesi, Seda Sayan'la göbek attı!

Seda Sayan, programın açılışı sırasında Neriman Hanımın yerinde olmadığını gördü ve onu stüdyoya çağırdı. Neriman Hanım içeri Antik Mısır kostümü ile girdi. Onu görenlerin ağızları bir metre açık kaldı. Kostüm ona o kadar yakışmıştı ki, sanki o dönemden çıkmış zamanımıza gelen bir kraliçeydi. Seda Sayan, onu hayranlıkla izledi ve övgüler yağdırdı. Neriman Hanıma ithafen çaldığı Ankara Havası ile karşılıklı göbek atan Seda Sayan herkesi çok eğlendirdi.
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