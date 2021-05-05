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Mısır ile Türkiye arasındaki kritik görüşme Kahire'de başladı

AA |  05 Mayıs 2021 Çarşamba - 17:20 | Son Güncelleme : 05 05 2021 - 17:35

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Kahire'ye giden Türk heyeti ile Mısır tarafı arasındaki görüşmelerin başladığını açıkladı.


Türkiye ve Mısır dışişleri bakanlıkları heyeti  arasındaki siyasi istişarelerin Mısır'ın başkenti Kahire'de başladığı bildirildi. 
 
Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Hafız, Twitter hesabından  yaptığı paylaşımda, Kahire'deki Dışişleri Bakanlığı konutunda başlayan siyasi  görüşmelere Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza ile  Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal’ın başkanlık ettiğini  belirtti.
 
Mısır Dışişleri Bakanlığından dün gece yapılan açıklamada, "İstikşafi  görüşmeler iki ülke arasındaki ilişkilerin ikili düzeyde ve bölgesel bağlamda  normalleşmesine yol açabilecek gerekli adımlar üzerinde odaklanacaktır."  ifadelerine yer verilmişti.
 
Çavuşoğlu, Mısır'ın Türkiye'den bir heyeti davet ettiğini  bildirmişti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15 Nisan'da katıldığı canlı  yayında, Türkiye ve Mısır arasında, önce istihbaratlar arasında açılan kanalın,  dışişleri bakanlıkları aracılığıyla devam etmesi konusunda mutabık olunduğunu  ifade etmişti.
 
Siyaset ve diplomaside bazen kırgınlıklar olabileceğini ancak ortak  niyet konulduktan sonra ilişkilerin daha kolay ilerleyeceğini vurgulayan  Çavuşoğlu, "Mısır Türkiye'den bir heyeti davet etti. Mayıs başında bir heyet  Mısır'a gidecek." açıklamasında bulunmuştu.
 
Çavuşoğlu, heyetin, bakan yardımcıları düzeyinde olacağını, daha sonra  kendisinin Mısırlı mevkidaşıyla görüşebileceğini belirtmişti.
 
  

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