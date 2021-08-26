26 Ağustos 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.453 -0.86 EURO 9,8920 0.25
USD 8,3860 0.18 ALTIN 482,120 -0.95
CANLI BORSA
TÜMÜ

Mısır ile Rusya arasında askeri iş birliği protokolü imzalandı

AA |  26 Ağustos 2021 Perşembe - 1:45 | Son Güncelleme : 26 08 2021 - 1:45

Mısır Savunma Bakanı Muhammed Zeki ile Rus mevkidaşı Sergey Şoygu'nun askeri iş birliği protokolü imzaladığı kaydedildi.


Mısır Ordu Sözcüsü Albay Garip Abdulhafiz, resmi Facebook sayfasından  yaptığı yazılı açıklamada, Zeki'nin Ortak Askeri Komisyonu'nun 7'nci toplantısına  katılmak üzere gittiği Moskova’da Şoygu ile bir araya geldiğini belirtti.
 
Ortak öneme sahip meselelerin değerlendirildiği ve iki ülke silahlı  kuvvetlerinin tecrübe alışverişinde bulunması hususunun ele alındığı görüşmede  askeri iş birliği protokolü imzalandığı ifade edildi.
 
Açıklamada Zeki'nin Rus mevkidaşına iki ülke arasındaki ortaklık ve iş  birliğini çeşitli alanlarda geliştirmeye yönelik arzusunu dile getirdiği  belirtildi.
 
Şoygu'nun ise ülkesinin Mısır ile mevcut iş birliğini geliştirme  arzusunda olduğu ve Mısır'ın Orta Doğu'da önemli bir stratejik ortak konumunda  bulunduğunu söylediği kaydedildi.
 
Mısır Savunma Bakanı, 3 günlük Moskova ziyareti kapsamında resmi  temaslarını tamamlayarak bugün ülkesine döndü.

ETİKETLER

Mısır Rus iş birliği
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.