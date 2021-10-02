02 Ekim 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.401 -0.35 EURO 10,3190 0.11
USD 8,8540 -0.38 ALTIN 501,020 -0.14
CANLI BORSA
TÜMÜ

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, Türkiye ile ilişkilerin gelişme kaydettiğini söyledi

İSTANBUL (AA)  |  02 Ekim 2021 Cumartesi - 7:41 | Son Güncelleme : 02 10 2021 - 7:41

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Türkiye ile ülkesi arasındaki ilişkilerin gelişme gösterdiğini bildirdi.


MBC Mısır televizyon kanalında Amr Edib'in programına telefonla  bağlanan Şukri, Türkiye ve Mısır Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin ikinci tur  görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
 
Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkilerin gelişme kaydettiğini belirten  Şukri, "Devam etmesini umduğumuz gelişmeler var." dedi.
 
Şukri, Türkiye ve Mısır arasındaki istikşafi istişarelerin ikinci  turunda ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığını ve bir  değerlendirme yapıldığını kaydetti.
 
Türkiye ve Mısır yetkilileri arasındaki istikşafi istişarelerin ikinci  turunun ardından 8 Eylül'de Bloomberg televizyonuna konuşan Şukri, ülkesinin  Türkiye ile "normal ilişkiler kurmak için bir formül arayışında" olduğunu  söylemişti.
 
Türkiye- Mısır ilişkileri
Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkiler 2013'ten bu yana  karşılıklı olarak maslahatgüzar düzeyinde sürdürülüyor.
 
Bu süreçte iki ülke dışişleri bakanları arasında çeşitli vesilelerle  kısa görüşmeler gerçekleştirilirken, Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği ile İstanbul  Başkonsolosluğu ve Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği ile İskenderiye  Başkonsolosluğu faaliyetlerine devam ediyor.
 
Mısır'ın daveti üzerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat  Önal başkanlığında Türkiye'den bir heyet 5-6 Mayıs'ta Kahire'yi ziyaret ederek  görüşmelerde bulunmuştu.
 
İki ülke arasındaki istikşafi istişarelerin ikinci turu, 7-8 Eylül  tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilmişti.

ETİKETLER

Mısır Mısır Dışişleri Bakanı Şukri
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.