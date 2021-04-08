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Mısır'dan son dakika Türkiye açıklaması: Erdoğan'a teşekkür ederim

AA |  08 Nisan 2021 Perşembe - 20:41 | Son Güncelleme : 08 04 2021 - 20:57

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, "Sayın Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'a ülkesinin D-8 Dönem Başkanlığında ortaya koyduğu çabalardan ötürü teşekkür ederim." dedi.


Mısır Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, çevrim içi  gerçekleştirilen  Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatının 10'uncu Zirve  Toplantısı'na katılan Başbakan Medbuli, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi  temsilen bir konuşma yaptı.
 
Medbuli, ülkesinin ortak çıkar ve hedeflere ulaşmak için  D-8  Teşkilatı arasındaki iş birliğini güçlendirmeye önem verdiğini belirtti.
 
Mısır Başbakanı Medbuli, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ülkesinin D-8  Dönem Başkanlığında ortaya koyduğu çabalardan ötürü teşekkür ederim." dedi.
 
Mısır'ın, ortak çıkar alanlarındaki bağlantıları güçlendirmek ve  mevcut istisnai koşullar altında artan zorluklarla mücadele için mevcuttaki ve  gelecekteki iş birliğini güçlendirmek amacıyla örgütün faaliyetlerine katılmaya  büyük önem verdiğini kaydeden Medbuli, "Bu büyük zorluklar, ekonomik, sosyal ve  çevresel yönler de dahil olmak üzere kalkınma konularını öne çıkardı ve hızlı  toparlanmayı sağlayabilecek ekonomik sektörlerin önemini pekiştirmenin yanı sıra  beşeri sermayeye yatırım yapmanın önemini de gösterdi." şeklinde konuştu.
 
Bu iş birliğini arzu edilen ufuklara taşımak için her zamankinden daha  fazla toplu çaba göstermenin gerekli olduğunu aktaran Medbuli, "Dünya ile toplam  ticaretimizin sadece yüzde 7'sini oluşturan üye ülkeler arasındaki ticaretin  teşvikine özel önem vermek gerekiyor." ifadesini kullandı.
 
Bangladeş'in ev sahipliğinde ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın  da katılımıyla çevrim içi düzenlenen D-8 Teşkilatının 10'uncu Zirve  Toplantısı'nda "2020-2030 D-8 On Yıllık Yol Haritası" kabul edilmiş ve toplantıya  ilişkin bildiri yayımlanmıştı.
 
Türkiye, Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya ve  Pakistan'dan oluşan D-8 ülkeleri, bugünkü zirvede kabul edilen D-8 On Yıllık Yol  Haritası'yla teşkilatı daha güçlü ve gelişmiş hale getirmeyi hedefliyor.
 

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Mısır Mustafa Medbuli Cumhurbaşkanı
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