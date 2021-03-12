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Mısır'dan son dakika Türkiye açıklaması!

AA |  12 Mart 2021 Cuma - 19:24 | Son Güncelleme : 12 03 2021 - 19:24

Mısırlı bir istihbarat yetkilisi, Türk istihbaratından Kahire'de toplantı yapılması yününde talep aldıklarını ve bunu memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.


Reuters haber ajansına konuşan Mısırlı yetkili, kendilerine telefonla  ulaşan bir Türk istihbarat yetkilisinin, iki ülke arasındaki "ekonomik, siyasi ve  diplomatik iş birliğini" görüşmek üzere Kahire'de bir toplantı yapılmasını  istediklerini anlattı.
 
Mısırlı yetkili, bu telefonu memnuniyetle karşıladıklarını ve en kısa  sürede yanıtlama sözü verdiklerini aktardı.
 
 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün yaptığı açıklamada, "Mısır  ile hem istihbarat düzeyinde hem de dışişleri bakanlıkları düzeyinde temaslarımız  var. Diplomatik düzeyde temaslarımız başladı." ifadelerini kullanmıştı.
 

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