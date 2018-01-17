18 Ocak 2018 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 2°C
GALERİ VİDEO
BIST 116.593 1.90 EURO 4,6590 -0.01
USD 3,8160 0.05 ALTIN 162,650 -0.39
CANLI BORSA
TÜMÜ

Mısır'dan Karadavi'ye müebbet hapis kararı

AA |  17 Ocak 2018 Çarşamba - 20:52 | Son Güncelleme : 17 01 2018 - 20:54

Askeri mahkeme, Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Karadavi'nin de aralarında bulunduğu 17 sanık hakkında müebbet hapis cezası verdi


Mısır askeri mahkemesinin, "bir albaya suikast  düzenlemeye teşvik" suçlamasıyla yargılanan Dünya Müslüman Alimler Birliği  Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin de aralarında bulunduğu 17 sanık hakkında müebbet  hapis cezası verdiği bildirildi. 
 
Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kahire'nin kuzeyindeki  Askeri Ceza Mahkemesi, "2015'te Kahire'de Albay Vail Tahun'a suikast düzenlemek  suçlamasıyla" yargılanan Karadavi'nin de aralarında bulunduğu 7'si gıyabi 17  sanığı müebbet hapis cezasına (25 yıl) çarptırdı.
 
Davada Karadavi'ye "Suça; adam öldürmeye, yalan haber yaymaya ve kamu  malına zarar vermeye teşvik yoluyla katıldığı" suçlamaları yöneltildi. 
 
Mahkeme ayrıca, Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) üyelerinden  Abdurrahman el-Berr, Mahmud Gazlan, Taha Vahdan, Said Uleyva'nın da aralarında  bulunduğu 26 sanığın beraatına hükmetti.  İhvan üyelerinden Muhammed Kemal'in  hakkındaki davanın ise ölümü nedeniyle düşürüldüğü belirtildi.
 
Aynı davada 4'ü giyabi, 8 sanık hakkında idam cezası verilmişti.
 
Karara temyiz yolunun açık olduğu belirtildi. Mısır yasalarına göre,  60 gün içerisinde mahkeme kararına itiraz edilebiliyor.
 

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.