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Mısır'daki trafik kazasında 8 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

AA |  11 Temmuz 2020 Cumartesi - 19:59 | Son Güncelleme : 11 07 2020 - 19:59

Mısır'ın İskenderiye kentinde kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.


Mısır'ın El-Vatan gazetesinde yer alan habere göre, İskenderiye'nin  sahil yolunda, kamyon ile minibüsün çarpışması, 8 kişinin ölümüne, 5 kişinin  yaralanmasına neden oldu. 
 
Yaralılar hastaneye kaldırılırken, durumlarına ilişkin bilgi  alınamadı.
 

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Mısır İskenderiye trafik kazası
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