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Mısır'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

AA |  05 Eylül 2021 Pazar - 14:46 | Son Güncelleme : 05 09 2021 - 15:08

Mısır'da, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.


Mısır resmi haber ajansı MENA'da yer alan habere göre, ülkenin  doğusunda, Kahire-Süveyş kara yolunda yolcu otobüsü devrildi.
 
Kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişi yaşamını yitirdi,  34 kişi yaralandı.
 
Mısır Sağlık Bakanlığından, kazada hayatını kaybedenlerle ilgili şu  ana kadar bir açıklama yapılmadı.
 
Mısır, Ortadoğu'da trafik kazalarının en çok meydana geldiği ülkeler  arasında yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2015'te hazırladığı rapora göre  Mısır, yol güvenliği bakımından Arap ülkeleri arasında 16'ncı, dünyada 180 ülke  arasında 109'uncu sırada bulunuyor.
 
  
 

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