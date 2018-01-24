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Mısır'da Sisi resmen başvurdu

24 Ocak 2018 Çarşamba - 15:43 | Son Güncelleme : 24 01 2018 - 15:43

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ikinci dönem için resmen adaylık müracaatında bulundu.


Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin, ikinci  dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri adaylık müracaatı için Milli Seçim Kuruluna  (MSK) başvurduğu belirtildi. 
 
MSK'ye yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, Sisi’nin seçim  kampanyası Danışmanı Muhammed Beha Ebu Şakka, halktan toplanan imzaları bugün  MSK’ya teslim ederek resmen adaylık müracaatında bulundu.
 
Mısır seçim yasasına göre, adayların 20 milletvekilinin onayını alması  veya en az 15 vilayetten 25 bin imza toplaması gerekiyor.
 
Sisi, adaylık başvurusu için dün sağlık kontrolünden geçmişti. MSK’ya  adaylık başvurusunda bulunacak olanların en geç gelecek cuma gününe kadar sağlık  kontrolünden geçmesi gerekiyor.
 
20 Ocak’ta başlayan cumhurbaşkanlığı adaylarının müracaat süresi 29  Ocak Pazar günü sona eriyor.
 
Cumhurbaşkanlığına aday olan isimler ve yaşananlar
 
Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) kasım ayı sonunda Mısır’a dönen  devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek döneminin eski Başbakanı Ahmed Şefik, ülkesine  gelmeden önce aday olma niyetini açıklamış ancak Mısır’a gedikten sonra geri adım atmıştı.
 
Aday olacağını geçen cuma günü internet üzerinden yayımladığı  görüntülü mesajla duyuran eski Genelkurmay Başkanı Sami Anan hakkında dün  soruşturma başlatılacağı açıklanmış, akşam saatlerinde ise Anan’ın gözaltına  alındığı duyurulmuştu.
 
MSK gece saatlerinde Anan’ın adaylığını iptal etmişti.
 
Asker kökenli adayların sahneden çekilmesinin ardından muhtemel  adaylardan geriye sadece liberal muhalif lider Avukat Halid Ali’nin kaldığı, onun  da her an çekilebileceği konuşuluyor.
 
Mısır Cumhurbaşkanlığı seçimleri ilk turu gelecek mart ayında  yapılacak. Reel politik ve ülkenin içinde bulunduğu şartlardan hareket eden  gözlemciler, Sisi’nin kazanmasına kesin gözüyle bakıyor.

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