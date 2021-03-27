Mısır'da peş peşe felaketler! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Mısır'ın başkenti Kahire'de 10 katlı bir binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğü, 29 kişinin yaralandığı bildirildi.
Yerel basında yer alan habere göre, Kahire'nin doğusundaki Şüveys Köprüsü Caddesi'nde, 10 katlı bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.
Olayda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin yaralandığı belirtildi.
Kahire Valisi Tümgeneral Halid Abdul Al, çöken binanın bitişiğindeki binaların incelenmesi ve ardından enkaz kaldırma çalışmaları yapılması için ekip kurulduğunu açıkladı.
Dün Mısır'ın orta kesimdeki Sevhac bölgesinde meydana gelen tren kazasında 32 kişi hayatını kaybetmiş, 165 kişi de yaralanmıştı.