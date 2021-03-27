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Mısır'da peş peşe felaketler! Çok sayıda ölü ve yaralı var

AA |  27 Mart 2021 Cumartesi - 14:08 | Son Güncelleme : 27 03 2021 - 14:08

Mısır'da peş peşe felaketler yaşanıyor.Dün tren kazası felaketiyle sarsılan Mısır'da, bugün de 10 katlı bir bina çöktü. Başkent Kahire'de meydana gelen olayda 8 kişi öldü, 29 kişi yaralandı.


Mısır'ın başkenti Kahire'de 10 katlı bir binanın çökmesi  sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğü, 29 kişinin yaralandığı  bildirildi. 
 
Yerel basında yer alan habere göre, Kahire'nin doğusundaki Şüveys  Köprüsü Caddesi'nde, 10 katlı bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.
 
 
Olayda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin yaralandığı  belirtildi.
 
Kahire Valisi Tümgeneral Halid Abdul Al, çöken binanın bitişiğindeki  binaların incelenmesi ve ardından enkaz kaldırma çalışmaları yapılması için ekip  kurulduğunu açıkladı.
 
 
Dün Mısır'ın orta kesimdeki Sevhac bölgesinde meydana gelen tren kazasında 32 kişi hayatını kaybetmiş, 165 kişi de yaralanmıştı.
 

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