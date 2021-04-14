Mısır'da katliam gibi kaza! 20 kişi öldü

Mısır'ın başkenti Kahire 'nin güneyinde yer alan Assiut şehrinde yolcu otobüsünün, bir kamyonu geçmeye çalıştığı sırada kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 20 kişi hayatını kaybederken, 3 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Assiut Valiliği sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, olay yerine 25 ambulans gönderildiği kaydedildi. Açıklamada olayda yaralanan kişilerin çevre hastanelerine sevk edildiği kaydedildi. Valilik yaptığı açıklamada, kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.