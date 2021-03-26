26 Mart 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.377 -1.25 EURO 9,4850 1.39
USD 8,0190 1.00 ALTIN 444,770 0.98
CANLI BORSA
TÜMÜ

Mısır'da iki tren çarpıştı: 32 ölü, 66 yaralı

AA |  26 Mart 2021 Cuma - 15:13 | Son Güncelleme : 26 03 2021 - 16:05

Mısır'ın güneyinde meydana gelen tren kazasında en az 32 kişi öldü, 66 kişi yaralandı.


Mısır'ın güneyindeki Suhac kentinde meydana gelen tren  kazasında en az 32 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. 
 
Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suhac kentinin  Tahta ilçesinde iki yolcu treninin çarpıştığı belirtildi.
 
Kazada 32 kişinin yaşamını yitirdiği, 66 kişinin yaralandığı  kaydedilen açıklamada, olayın hemen ardından ölü ve yaralıların Suhac kentindeki  devlet hastanelerine nakledilmesi için bölgeye 36 ambulansın gönderildiği  aktarıldı.
 
Mısır'da son olarak 9 Aralık 2020'de tren kazası meydana gelmiş ve  olayda 22 kişi yaralanmıştı.
 

ETİKETLER

mısır tren kaza
©Copyright 2014 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.