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Mısır'da cumhurbaşkanı adayına saldırı

AA |  27 Ocak 2018 Cumartesi - 13:34 | Son Güncelleme : 27 01 2018 - 13:34

Mısır'da mart ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan eski Sayıştay Başkanı Hişam Cinina'nın evinin yakınında saldırıya uğradığı belirtildi.


Cinina'nın avukatı Ala Taha, eski  Genelkurmay Başkanı Sami Anan'ın yerine cumhurbaşkanı adayı olan Hişam  Cinina'nın, başkent Kahire'deki evinin yakınında üç kişinin saldırısına  uğradığını söyledi.
 
Müvekkilinin Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından Sayıştay  Başkanlığı görevinden alınmasıyla ilgili davanın duruşmasına katılmak üzere  evinden çıktığı sırada saldırının gerçekleştiğini
 
Taha ayrıca, saldırıyla ilgili işlem başlatılması için karakola giden  müvekkilinin oradan hastaneye nakledileceğini aktardı.
 
Öte yandan bazı yerel medya organlarında yer alan haberlerde, olayın  Cinina'nın aracının trafikte başka bir araçla çarpışması sonucu yaşanan sözlü  tartışmanın kavgaya dönüşmesinden kaynaklandığı iddiaları yer aldı.
 
Mısır'da bağımsız yargının sembol isimlerinden biri olan Cinina,  2012'de Sayıştay Başkanı olarak atanmıştı. Ancak Cinina, "yolsuzluk" iddiaları  nedeniyle Mart 2016'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından görevinden  azledilmişti.
 
Eski Genelkurmay Başkanı Sami Anan'ın kurduğu Mısır Demokratik Arap  Partisi, 12 Ocak'ta yaptığı açıklamada "Anan'ın cumhurbaşkanlığı seçiminde aday  olacağını" duyurmuştu.
 
Mısır ordusu, 23 Ocak'ta  Anan hakkında soruşturma başlatacağını  duyurmuş, askeri soruşturma makamları da Anan konusunda yayın yasağı getirmişti.  Anan'ın Mısır dışındaki seçim kampanyası müdürü ise eski Genelkurmay Başkanı'nın  gözaltına alındığını belirtmişti. Aynı gün Mısır'daki Ulusal Seçim Komisyonu da  Anan'ın ismini seçmen listesinden çıkarmıştı.
 
Anan daha sonra kendi yerine Cinina'nın aday olacağını duyurmuştu. 
 
   
 

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