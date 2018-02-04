Mısır'da bombalı saldırı

Mısır'ın yarı resmi gazetesi "Ahbar el-Yevm'in" haberine göre, Kuzey Sina'ya bağlı El-Ariş kentinde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce yola yerleştirilen patlayıcının güvenlik güçlerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 2 polis hayatını kaybetti, 5'i yaralandı.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Mısır'ın kuzeydoğusundaki Kuzey Sina ilinde bulunan Refah ve El-Ariş kentlerinin bazı bölgelerinde sokağa çıkma yasağının nisan ayına kadar uzatıldığı bildirilmişti.