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Mısır'da bombalı saldırı

AA |  04 Şubat 2018 Pazar - 14:51 | Son Güncelleme : 04 02 2018 - 14:51

Mısır'ın Kuzey Sina vilayetinde güvenlik güçlerini taşıyan otobüse bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 polis hayatını kaybetti.


Mısır'ın yarı resmi gazetesi "Ahbar el-Yevm'in" haberine göre, Kuzey  Sina'ya bağlı El-Ariş kentinde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce yola  yerleştirilen patlayıcının güvenlik güçlerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında  infilak ettirilmesi sonucu 2 polis hayatını kaybetti, 5'i yaralandı.
 
Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.
 
Mısır'ın kuzeydoğusundaki Kuzey Sina ilinde bulunan Refah ve El-Ariş  kentlerinin bazı bölgelerinde sokağa çıkma yasağının nisan ayına kadar uzatıldığı  bildirilmişti.
 
  
 

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