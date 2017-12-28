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Mısır'da askeri araca saldırı: 7 ölü

AA |  28 Aralık 2017 Perşembe - 23:16 | Son Güncelleme : 28 12 2017 - 23:16

Mısır'ın Kuzey Sina vilayetinin merkezi El-Ariş kentinde orduya ait bir aracın hedef alındığı saldırıda 2'si rütbeli 7 askerin öldüğü, bazı askerlerin yaralandığı bildirildi.


Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, silahlı bir grup, Ariş ile  Bir el-Abd kentlerini birbirine bağlayan otoyolda güvenliği sağlayan askerlerin  aracını önce RPG ile hedef aldı sonrasında ise ateş açtı.
 
Saldırıda Albay Ahmed el-Kefravi ve Yarbay Muhammed el-Beşir ile 5  asker hayatını kaybederken, bazı askerler de yaralandı. Yaralı askerlerden  bazılarının durumunun ağır olduğu kaydedildi.
 
Mısır ordusu ve emniyet teşkilatı, Eylül 2013'ten bu yana Sina'daki  pek çok ilde güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledikleri gerekçesiyle  "terörist ve tekfirci" olarak nitelediği unsurlara yönelik operasyonlar  düzenliyor.
 
Ülkenin kuzeyindeki Sina'da Kasım 2014'te terör örgütü DEAŞ'a biat  ettiğini duyuran ve adını Sina Vilayeti olarak değiştiren Ensar Beyt el-Makdis  örgütü gibi bir takım silahlı grupların etkin olduğu belirtiliyor.

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