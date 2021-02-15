Mısır'da arkeologlar, 5 bin yıllık bira fabrikası keşfetti

Ortak çalışmaya, New York Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü'nden Dr. Matthew Adams ve Princeton Üniversitesi'nde Eski Mısır Sanat Tarihi ve Arkeolojisi Yrd. Doç. Deborah Vischak başkanlık yaptı.

Adams, eski Mısırlıların kurban törenlerinde bira kullandığını gösteren kanıtlar bulduklarını ve fabrikanın bu bölgede birayla kraliyet ritüelleri yapmak için inşa edildiğini ifade etti. Diğer yandan Mısır Eski Eserler Bakanlığı, 1900'lerin başlarında bu fabrikanın varlığından ilk söz edenlerin İngiliz arkeologlar olduğunu, ancak yerini belirleyemediklerini söyledi.