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Mısır'da Ahmed Şefik cumhurbaşkanlığına aday olmayacak

AA |  07 Ocak 2018 Pazar - 20:07 | Son Güncelleme : 07 01 2018 - 20:07

Mısır'da devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek döneminin son başbakanı Ahmed Şefik, cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını bildirdi.


Başkanı olduğu Ulusal Hareket Partisi genel kurulu üyeleri ile evinde  gerçekleştirdiği toplantının ardından yazılı açıklama yapan Şefik, 2018 yılı  Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayacağını kamuoyuna deklare etti.
 
Şefik, Facebook hesabından yayımladığı açıklamasında şunları kaydetti:
 
"Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) döndükten sonra bir durum  değerlendirmesi yaparak kararımı açıklayacağımı duyurmuştum. Vatanımdan uzak  kaldığım 5 yıl boyunca ülkedeki gelişmeleri ve zor şartlara rağmen yapılan  icraatları yakından takip edemediğimi fark ettim. BAE'de iken aday olma niyetimi  açıklamış olmama rağmen yerinde yaptığım gözlemler sonucunda, önümüzdeki süreçte  devleti yönetme konusunda en uygun şahsın ben olmayacağım kanaatine vardım. Bu  nedenle 2018 yılı cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olmamayı kararlaştırdım."
 
BAE'nin başkenti Ebu Dabi'de 29 Kasım 2017 tarihinde görüntülü bir  açıklama yapan Şefik (76), Mısır Cumhurbaşkanlığı için adaylık niyetinde olduğunu  belirtmişti.
 
Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, en güçlü aday olarak kabul  ediliyor. Şefik'in aday olması durumunda Sisi'yi zorlayabileceği konuşuluyordu.
 

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Mısır Hüsnü Mübarek Ahmed Şefik
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