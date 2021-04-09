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Mısır'da 3 bin yıllık antik kent bulundu

AA |  09 Nisan 2021 Cuma - 0:09 | Son Güncelleme : 09 04 2021 - 0:09

Mısır Tarihi Eserler Kurumu, 3 bin yıl öncesine ait antik kent bulunduğunu açıkladı.


Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, Mısır İmparatorluğu döneminde  Luksor'daki en büyük idari ve endüstriyel yerleşim yeri olduğu belirtilen antik  kentin, Kral III. Amenhotep tarafından 3 bin yıl önce kurulduğu ifade edildi.
 
Görevli ekip tarafından keşfedildiğinde kentin duvarlarının neredeyse  yıkılmamış olarak bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, antik kentin odalarında  günlük hayatta kullanılan aletler olduğuna işaret edildi.
 
Antik kentte Mısır İmparatorluğu'nun idari ve sanayi merkezinin yanı  sıra, Kral III. Amenhotep'e ait üç kraliyet sarayının bulunduğu bildirilirken,  yapılacak yeni kazılarda yeni antik mezarların bulunmasının beklendiği  aktarıldı.
 
Açıklamada görüşlerine yer verilen Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi  Mısır Çalışmaları Profesörü Betsy Bryan, antik kenti, Tutankhamun'un mezarının  bulunmasından sonra en büyük arkeolojik buluş olarak değerlendirdi.

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Mısır 3 bin yıl antik kent
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