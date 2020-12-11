Misafirlik yasak mı? Misafirlik cezası ne kadar? Misafirlik yasaklandı mı?

Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği bugünlerde yetkililer sık sık sosyal mesafe ve maske kuralına vurgu yaparken misafirliğe gidilmemesi konusunda da uyarılarda bulunuyor. Polis, Jandarma ve Bekçiler tarafından koronavirüs tedbirlerinin sıkı sıkıya uygulandığı ve denetlendiği şu günlerde bazı kişiler de yasakları ihlal etmeye devam ediyor. Bazı illerde ev ziyaretlerinin yasaklandı. Misafirliğe gittiği ve misafir kabul ettiği tespit edilen kişilere ceza uygulanıyor. Peki, Misafirliğe gitmek yasak mı? Misafirlik cezası ne kadar? Hangi illerde misafirlik yasak? İşte misafirlik cezası ile ilgili detaylar...

Son haftalarda koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle hem Türkiye genelini kapsayan yasaklar hem de il bazlı yasaklar devrede. Sosyal izolasyonun temini, fiziki mesafenin korunması ve hastalığın yayılım hızının kontrol altında tutulması amacıyla bazı yerlerde misafirlik yasaklandı. Peki, Misafirliğe gitmek yasak mı? Misafirlik cezası ne kadar? Hangi illerde misafirlik yasak? İşte misafirlik cezası ile ilgili detaylar...

MİSAFİRLİĞE GİTMEK YASAK MI? CUMHURBAŞKANI AÇIKLADI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Erdoğan vaka sayılarındaki artışa dikkat ederek yeni tedbirleri açıkladı. Bu tedbirler arasında misafirlik de bulunuyor. Erdoğan, "Tehdit geçene kadar misafir kabulüne ara vermelerini özellikle rica ediyorum. Evlerde mevlüt, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya gelecekleri etkinlikler yapılamayacaktır." dedi.

İŞTE YENİ KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ Kabine toplantımızda ilave istişare elde ettik. - Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Üretim tedarik lojistik sağlık tarım orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu kapsamın dışındadır. - Market kasap gibi işletmeler ile eve paket servisi verecek yerler hafta sonu kısıtlamasının dışındadır. - Restoranlar paket servisi dışında hizmet veremeyecektir. - 65 yaş üstü 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacaktır. - Anasınıfı ve benzeri eğitim sınıfı faaliyetlerine ara verilecektir. - Tehdit geçene kadar misafir kabulüne ara vermelerini özellikle rica ediyorum. Evlerde mevlüt, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya gelecekleri etkinlikler yapılamayacaktır. - Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınacak, nikahlarda bu sayı da geçilmeyecektir. - Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu lunapark gibi yerler faaliyetlerine ara verecektir.

BAZI İLLERDE DAHA ÖNCE MİSAFİR YASAĞI GETİRİLMİŞTİ

Bazı illerde, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisleri tarafından koronavirüs salgınına karşı bir dizi tedbir alındı. Bu tedbirler kapsamında sosyal izolasyonun temini, fiziki mesafenin korunması ve hastalığın yayılım hızının kontrol altında tutulması amacıyla İl genelinde aile, akraba ve hane ziyaretleri yasaklandı.

MİSAFİRLİK CEZASI NE KADAR?

Jandarma ve polis ekiplerince İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi hane ziyareti yasağının uygulandığı illerde misafir olduğu ve kabul ettiği tespit edilen kişilere evde bulunan kişi başına 3 bin 150'şer TL ceza veriliyor.

15 BİN LİRA MİSAFİRLİK CEZASI KESİLMİŞTİ!

En son ev ziyaretlerinin yasaklandığı Bartın 'da misafirliğe gittiği ve misafir kabul ettiği tespit edilen 5 kişiye 3 bin 150’şer TL cezai işlem uygulandı.

Jandarma ekiplerince İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararı gereği M.Y., H.A., H.Y., A.Y. ve F.A. isimli şahıslara 3 bin 150'şer TL olmak üzere toplam 15 bin 750 TL idari para cezası uygulandı.