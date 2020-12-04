Misafirlik yasağı hangi illerde var? Eve misafir almanın cezası ve misafirlik yasaklanan iller…

Misafirlik yasak mı? Koronavirüs vakalarında yaşanan artış sonrası, sosyal mesafe ve maske kuralına uyulması gerekliliği daha da önemli oldu. Kamu sağlığı yetkililer sıklıkla misafirliğe gidilmemesi uyarısı yapıyor. Koronavirüs tedbirlerinin sıkı sıkıya uygulandığı ve denetlendiği son günlerde bazı illerde misafirlik yasaklandı. Misafirliğe gittiği ve misafir kabul ettiği tespit edilen kişilere ceza uygulanıyor. Misafirliğe gitmek hangi illerde yasak? Eve misafir almanın cezası nedir?

Misafir yasağı hangi illerde var? Koronavirüs vaka sayılarındaki artış peşine yeni yasakları getirdi. Sosyal izolasyonun temini, fiziki mesafenin korunması ve hastalığın yayılım hızının kontrol altında tutulması amacıyla bazı illerde misafirlik yasaklandı. Misafirlik yasağı olan iller ve misafirlik cezası…

MİSAFİRLİĞE GİTMEK YASAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Erdoğan vaka sayılarındaki artışa dikkat ederek yeni tedbirleri açıkladı. Bu tedbirler arasında misafirlik de bulunuyor. Erdoğan, "Tehdit geçene kadar misafir kabulüne ara vermelerini özellikle rica ediyorum. Evlerde mevlüt, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya gelecekleri etkinlikler yapılamayacaktır." dedi. İçişleri Genelgesi kapsamında ilan edilen yasakların arasından misafirlik yasağı bulunmasa da İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisleri tarafından vaka sayısının önüne geçebilmek için misafirlik yasaklandı.

MİSAFİRLİĞE GİTMEK HANGİ İLLERDE YASAK?

Bazı illerde, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisleri tarafından koronavirüs salgınına karşı bir dizi tedbir alındı. Bu tedbirler kapsamında sosyal izolasyonun temini, fiziki mesafenin korunması ve hastalığın yayılım hızının kontrol altında tutulması amacıyla İl genelinde aile, akraba ve hane ziyaretleri yasaklandı.

KÜTAHYA

Kütahya'nın Pazarlar ve Hisarcık ilçelerinde Kasım ayı başı itibariyle misafirlik, akraba ziyaretleri yasaklanmıştı.

KASTAMONU

Kastamonu'nun Tosya İlçesinde son günlerde vaka artışlarının komşuluk ilişkilerinin etkisinin fazla olduğu tespit edilince Kaymakam Deniz Pişkin, aile, akraba ve komşu ziyaretlerinin yasaklandığını açıkladı.

BARTIN

Bartın İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı karar doğrultusunda ev ziyaretlerinin yasaklandığı kentte misafirliğe gittiği ve misafir kabul ettiği tespit edilen 5 kişiye 3 bin 150'şer TL cezai işlem uygulandı.

Ulus ilçesinde Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde Hisar köyünde M.Y. isimli şahsın akrabası H.A.'nın evinde, H.Y. ve A.Y. isimli şahısların ise F.A.'nın evinde misafirlikte oldukları tespit edildi.

Jandarma ekiplerince İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararı gereği M.Y., H.A., H.Y., A.Y. ve F.A. isimli şahıslara 3 bin 150'şer TL olmak üzere toplam 15 bin 750 TL idari para cezası uygulandı.

MİSAFİRLİK CEZASI NE KADAR?

Jandarma ve polis ekiplerince İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi hane ziyareti yasağının uygulandığı illerde misafir olduğu ve kabul ettiği tespit edilen kişilere evde bulunan kişi başına 3 bin 150'şer TL ceza veriliyor.

En son ev ziyaretlerinin yasaklandığı Bartın'da misafirliğe gittiği ve misafir kabul ettiği tespit edilen 5 kişiye 3 bin 150’şer TL cezai işlem uygulandı.

Jandarma ekiplerince İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararı gereği M.Y., H.A., H.Y., A.Y. ve F.A. isimli şahıslara 3 bin 150'şer TL olmak üzere toplam 15 bin 750 TL idari para cezası uygulandı.