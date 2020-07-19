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Misafirliğe gitmişti... Doktorun feci ölümü

AA |  19 Temmuz 2020 Pazar - 19:00 | Son Güncelleme : 19 07 2020 - 19:00

Antalya’da misafirlikte bulunduğu apartmanın 6’ıncı katından beton zemine düşerek ağır yaralanan kadın doktor, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, saat 16.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi’ndeki 15 katlı bir apartmanın 6’ıncı katında meydana geldi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Tıbbi Mikrobiyoloji Uzman Doktoru olarak görev yapan Filiz K., öğle saatlerinde bir yakının evine misafirliğe geldi. Bir süre sonra balkona çıkan Filiz K., henüz belirlenemeyen bir nedenle  6’ıncı kattan beton zemine düştü.  Filiz K.’nin düştüğünü gören yakınları hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.  Sağlık ekipleri Filiz K.’ye kalp masajı yaptı. Ambulansla görev yaptığı Antalya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Filiz K., hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Antalya misafir apartman
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