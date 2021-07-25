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Misafir olduğu eve girmeye çalışırken feci şekilde can verdi!

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) |  25 Temmuz 2021 Pazar - 1:41 | Son Güncelleme : 25 07 2021 - 1:41

Kayseri'de zil sesini duymadığı için kapıyı açmayan arkadaşı M.Mnin evine havalandırma boşluğundan girmek isteyen Mehmet Demirezen (27), bulunduğu yere sıkışarak, hayatını kaybetti.


Yozgatta kasaplık yaptığı öğrenilen Mehmet Demirezen, Kurban Bayramı sonrası arkadaşı M.M. ile görüşmek için Kayseriye geldi. Arkadaşı M.Mnin yaşadığı Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi'ndeki 3 katlı binaya gelen Demirezen, zili çaldığında kapıyı açan olmayınca apartmanın çatısına çıktı. 3'üncü kattaki eve ulaşmak için havalandırma boşluğuna giren Demirezen, bulunduğu yere sıkıştı. Bu sırada alkollü olduğu iddia edilen M.M. ise zil sesini duymayarak banyoya duş almak için girdi. Banyonun havalandırma boşluğundan sarkan ayakları gören M.M., durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Demirezenin yaşamını yitirdiği belirledi. İtfaiyenin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan Demirezen, otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
 
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kayseri mehmet Demirezen havalandırma boşluğu
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