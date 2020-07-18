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Misafir kabul etmemek boşanma sebebi sayıldı

18 Temmuz 2020 Cumartesi - 11:04 | Son Güncelleme : 18 07 2020 - 11:09

Yargıtay milyonlarca aileyi ilgilendiren bir karara imza attı. Karara göre eşinin misafirini kabul etmemek boşanma sebebi sayıldı.


Yargıtay'dan çok önemli bir karar verildi. Misafir istememek haklı boşanma sebebi sayıldı.
 
Milliyet gazetesi yazarı Prof. Dr. Erol Ulusoy, bugünkü yazısında yer verdiği boşanma ayrıntısında şu ifadeleri kullandı:
 
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 2019/12070 sayılı kararına göre, koca bağımsız konut temin etmeyerek, anne ve babası ile birlikte eşini oturmaya zorlayarak kusurlu hale gelmiştir. Ancak evli kadın da evlilik birliği görevlerini yerine getirmediği, intihar girişiminde bulunduğu, eşinin ailesini ve misafirlerin gelmesini istemediği için kocasına nazaran daha ağır kusurludur, eşit kusurlu değildir.
 
 

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