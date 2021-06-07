MIS-C sendromu nedir, MIS-C enfeksiyonu belirtileri nelerdir? Çocuklarda görülen MIS-C hastalığı hakkında merak edilenler…

Koronavirüs (Kovid19) salgınının dünyadaki etkisi devam ederken, koronavirüs sonrası ortaya çıkan a MIS-C hastalığı hızla yayılıyor. Uzmanlar bu hastalıktaki yoğun bakıma kaldırılma oranının yüzde 70 bandında olduğunu belirtirken, sadece Hindistan'da 2 bin kişide görülen bu hastalığın daha çok 5 ila 15 yaş arasındaki çocuklarda görüldüğü ifade edildi. Peki, MIS-C sendromu nedir, MIS-C enfeksiyonu belirtileri nelerdir?

Koronavirüs (Kovid-19) sonrası ortaya çıkan a MIS-C yayılmaya devam ediliyor. Kovid-19 ile enfekte olan çocukların çoğu hastalığı hafif semptomlarla geçiriyor. Ancak MIS-C geliştirmeye devam eden çocuklarda kalp, akciğerler, kan damarları, böbrekler, sindirim sistemi, beyin, cilt veya gözler gibi bazı organlar ve dokular ciddi şekilde iltihaplanıyor. Uzmanlar bu hastalığın enfeksiyondan iki ila altı hafta sonra Kovid-19'u atlatan ve iyileştiği düşünülen çocukları etkilediğini belirtiyor. Sadece Delhi'de 200 vakanın bulunduğunun altını çizen kentteki Lady Hardinge Tıp Koleji'nde pediatri direktörü Dr Harish hastalığın kalp, solunum veya böbrek yetmezliğine yol açabildiğini belirtti. Erken teşhisin çok önemli olduğunun altını çizen Harish, 'İyileşen çocukların uzun vadeli yaşam kalitesi, organların ne kadar kötü etkilendiğine bağlı' dedi. MIS-C sendromu nedir, MIS-C enfeksiyonu belirtileri nelerdir?

MIS-C NEDİR, BELİRTİLERİ NELERDİR?

Çocuklarda multisistem inflamatuar sendromun (MIS-C) belirti ve bulguları (tüm semptomlar) aynı anda gözükmeyebilir. MIS-C belirtileri şu şekilde sıralanabilir;

• 24 saat veya daha uzun süren ateş

• Kusma

• İshal

• Mide ağrısı

• Deri döküntüsü

• Alışılmadık derecede yorgun hissetmek

• Hızlı nabız• Hızlı nefes alma• Kırmızı gözler

• Dudakların ve dilin kızarıklığı veya şişmesi

• Ellerin veya ayakların kızarıklığı veya şişmesi

• Baş ağrısı veya baş dönmesi

• Büyümüş lenf düğümleri.

MIS-C HASTALIĞI TEKRAR EDER Mİ?

Şu ana kadar bildirilmiş tekrarlayan MIS-C vakası yok. Tekrarlama ihtimali veya riski ile ilgili maalesef bir veri de yok.

Çocuğunuz yukarıda sıralanan belirtileri ağır geçiriyor veya acil durum uyarı işaretlerinden herhangi birini yaşıyor ise acil doktora başvurun.

MIS-C SENDROMU TANI KRİTERLERİ NELERDİR?

Çocuğunuz ciddi şekilde hasta değilse ancak MIS-C'nin diğer belirtilerini veya semptomlarını gösteriyorsa çocuğunuzun doktoruna başvurun.

TÜRKİYE'DE DE GÖRÜLDÜ

Kovid-19 geçiren veya geçirmekte olan çocuklarda nadiren görülen bu hastalık geçtiğimiz günlerde Türkiye'de de görülmüştü.

Batman'da görevli doktor çift Gülsüm Kahveci Kılınç ve Şenol Kılınç’ın çocukları 8 yaşındaki Toprak Kılınç, geçtiğimiz günlerde Kovid-19 sonrası gelişen miyofasiyal ağrı sendromu nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.