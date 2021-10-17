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Miray Daner ve Oğulcan Engin aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü! Eski aşkları...

17 Ekim 2021 Pazar - 12:16 | Son Güncelleme : 17 10 2021 - 12:16

Ezgi Eyüboğlu ile ayrıldıktan sonra fenomen Ala Tokel ile aşk yaşamaya başlayan Oğulcan Engin hızlı çıktı.Engin, son olarak Miray Daner ile aşk iddialarıyla gündem olurken bu iddialardan sonra ikilinin eski aşklarından bomba tepkiler geldi. Gündemde olan aşktan ilk karede sosyal medyaya düştü.


Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, son dönemde özel hayatındaki gelişmeler ile magazin gündeminden düşmüyor. Oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile uzun süreli ilişkisi geçtiğimiz haftalarda sona eren Oğulcan Engin, gönlünü fenomen Ala Tokel'e kaptırmıştı. Ancak bu aşk kısa sürdü, ikili yollarını ayırdı.
 
Hızlı çıkan Oğulcan Engin'inadı son günlerde Burcu Esmersoy ile anılırken çok geçmeden yine bir oyuncuya gönlünü kaptırdığı iddiası gündeme düştü. Bu güzel oyuncu ise son olarak Kubilay Aka ile olaylı bir ilişki bitiren Miray Daner.
 
 
Oğulcan Engin ile Miray Daner'in aşk iddiası magazin kulislerini hareketlendirdi. Bu aşka şahit olan Kubilay Aka ise iddialara göre küplere bindi!
 
 

Ayrıca haberler sonrası Ala Tokel'den de manidar bir paylaşım geldi. Tokel, "Gelen gideni görüntülü arattı öyle diyim" sözleriyle eski aşkına gönderme yaptı.

 

 

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