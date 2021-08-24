Miray Akay ile Erdem Şanlı sessiz sedasız nişanlandı!

Tolgahan Sayışman’ın sahibi olduğu Han Medya şirketinin imza attığı Limit adlı dijital dizisinin seti bir aşk a ev sahipliği yaptı. Lisede okuyan bir öğrenci grubunun etkileyici hikâyesini anlatan dizinin oyuncuları Erdem Şanlı ile Rus asıllı oyuncu Miray Akay aşk yaşamaya başladı.

SESSİZ SEDASIZ NİŞANLANDILAR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Balıkesir ’de yapılan çekimler sırasında yakınlaşan ve aşk yaşamaya başlayan 2 oyuncu nişanlandı.

Evlilik planları da yapan iki oyuncu aşklarını sosyal medyadan da ilan etti.