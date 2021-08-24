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Miray Akay ile Erdem Şanlı sessiz sedasız nişanlandı!

24 Ağustos 2021 Salı - 17:11 | Son Güncelleme : 24 08 2021 - 17:11

Limit dizisinin genç oyuncuları Erdem Şanlı ile Miray Akay'ın nişanlandığı ortaya çıktı.


Tolgahan Sayışman’ın sahibi olduğu Han Medya şirketinin imza attığı Limit adlı dijital dizisinin seti bir aşka ev sahipliği yaptı.
 
Lisede okuyan bir öğrenci grubunun etkileyici hikâyesini anlatan dizinin oyuncuları Erdem Şanlı ile Rus asıllı oyuncu Miray Akay aşk yaşamaya başladı.
 
SESSİZ SEDASIZ NİŞANLANDILAR
 
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Balıkesir’de yapılan çekimler sırasında yakınlaşan ve aşk yaşamaya başlayan 2 oyuncu nişanlandı.
 
Evlilik planları da yapan iki oyuncu aşklarını sosyal medyadan da ilan etti.

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