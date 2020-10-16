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Mirasını bıraktığı kurum ve kişiler belli oldu
Huysuz Virjin karakterini yaratan Seyfi Dursunoğlu, geçen temmuz ayında hayatını kaybetmişti. Dursunoğlu'nun vefatından sonra mirası ilk kez resmi olarak açıklandı.
17 Temmuz Cuma günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 'Huysuz Virjin' karakterini yaratan 87 yaşındaki Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti dün resmi olarak açıklandı. İstanbul Anadolu 21. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde yapılan ilk celse oturumunda Dursunoğlu’nun mal varlığını bıraktığı kurum ve kişiler belli oldu.