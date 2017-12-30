Miras patlaması yaşanacak!

İngiltere'de yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre, "y kuşağı" şimdiye kadarki en büyük "miras patlamasını" yaşayacak.

Resolution Foundation isimli araştırma şirketinin yayınladığı rapora göre, savaş sonrası doğan kişilerin torunları olan y kuşağı, şimdiye kadar savaş sonrası bir dönemde herhangi bir kuşağın yaşadığı en büyük miras patlamasını yaşayacak.

Düşünce kuruluşu y kuşağının 17 ve 35 yaş aralığındaki kişiler olarak tanımlarken Resolution Foundation 2035 yılına kadar savaş sonrası doğan kişilerin varlıklarının zamanla artacağını ve böylece y kuşağının yaklaşık olarak 60'lı yaşlarında büyük bir miras devralacağını açıkladı.

Raporda genç yetişkinlerinin yarısından fazlasının ailesinde anne veya babaya ait bir mülkiyete sahip olduğu belirtilirken şu anki duruma bir karşılaştırma olarak 1930'larda doğan kişilerin yalnızda yüzde 38'inin anne veya babasına ait bir mülkiyeti olduğu söylendi.

Resolution Foundation analisti Laura Gardiner, "İngiltere'deki birçok eski kuşak insan on yıllar içinde varlıklardaki artışlardan büyük bir şekilde yararlandı. Y kuşağı yetişkinleri kendi varlıklarını kurma ve yönetmede eski kuşaklara göre daha az başarı sağlasa da, miras devralmada oldukça büyük bir patlamaya yaşayacak" dedi.