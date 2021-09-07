Miras kavgası büyüyor! Burcu Güneş sessizliğini bozdu

Şarkıcı Burcu Güneş, 2002 yılında ölen babası Ali Güneş'ten miras kalan Antalya Kepez 'deki evi bedelsiz şekilde üzerine geçirdiği iddiasıyla üvey annesi Nuray Güneş'e tapu iptali davası açtı.

Güneş'in avukatının, Antalya Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede, "Ali Güneş evini, Nuray Güneş'e 1993 yılında satarak tapuda devir işlemi gerçekleştirdi. Güneş, bedelsiz olarak evini ikinci eşine devrederek Burcu Güneş'ten mal kaçırdı.

Ali Güneş'in resmi nikahlı eşine üzerine kayıtlı taşınmazı satması hayatın olağan akışına aykırıdır. Bu nedenle müvekkilin, 8'de 3 oranındaki miras payının verilmesini talep ediyoruz. Evin üçüncü kişilere devredilmemesi için teminatsız olarak ihtiyati tedbir konulmasını istiyoruz" talebinde bulundu.

Mahkeme, davanın sağlıklı biçimde sonuçlandırılması için Nuray Güneş adına kayıtlı evin 8'de 3 hissesine ihtiyati tedbir konulmasına karar vererek, karşı tarafın 2 hafta içinde cevap dilekçesini göndermesine hükmetti.

'KIZIM BUNU SENDEN HİÇ BEKLEMİYORDUM'

Kepez'deki evde oğlu Eren Can'la (30) birlikte yaşayan Nuray Güneş DHA 'ya yaptığı açıklamada, "Kendisi benim canım kızım. Çok seviyorum. Çünkü bana 'Anne' diyen ilk kişidir. Aradan 28 sene geçmiş. 28 yıl sonra bana dava açıyor.

Beni o kadar üzdü ki, Burcu o kadar sıkışık bir durumda mı? Benimle yüz yüze konuşsaydı ya bunları. Ben 2 bin TL emekli maaşıyla geçinen bir insanım. Ben Burcu'yu da çok seviyorum. İnşallah davayı beraber güzel sonuçlandırırız. Ama ben bu davayı duyduğumda çok üzüldüm. Hiç beklemiyordum. Kızım bunu senden hiç beklemiyordum" dedi.

‘TAMAMEN GERÇEK DIŞI VE YALAN’

Şarkıcı Burcu Güneş, Nuray Güneş’in açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Kamuoyunun yanlış yönlendirildiğini, hakkında olumsuz ve gerçeğe aykırı algı yaratıldığını kaydeden Burcu Güneş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Maalesef yargıya intikal etmiş bir konu hakkında kameralar önünde gerçek dışı söylemlerde bulunulmuş ve kamuoyunda farklı bir algı yaratmak, adımı yıpratmak için son günlerde bilinçli bir şekilde basına yanlış haberler sevk edilmiştir. Babamın ikinci eşinin ve kardeşimin kamuoyunda yaratmaya çalıştığı ihtiyaç sahibi- gariban olduklarına yönelik algı, tamamen gerçek dışı ve yalandır.

Birçok gayrimenkule sahip oldukları bilinmesine rağmen sırf aleyhimde yanlış bir algı yaratmakla beni haksız yere merhametsizlikle, vicdansızlıkla ve paragözlükle suçlayarak zor durumda bırakacaklarını sanmaktadırlar. Babamın ikinci eşi bana o büyük sevgisini (!) anlatacak kadar iyi, samimi duygular besleseydi ve bana ulaşmak isteseydi kameralar önünde yalan beyanlarla algı yaratmak yerine bizzat beni arayabilir ve ulaşabilirdi.

Bana yıllardır hiçbir şekilde ulaşmayıp aksine magazinsel bir şekilde kameralar önünde şov yapması samimiyetsizliğinin göstergesidir.”