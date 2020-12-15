Miras ile ilgili flaş karar! Milyonları ilgilendiriyor

Eşini trafik kazasında kaybeden bir kadın ölen eşinin iCloud hesabına erişim izni verilmesini istedi. İstinaf Mahkemesi, kadının talebini yerinde bularak dijital hesapların miras kabul edilmesi yönünde karar verdi.

Eşini trafik kazasında kaybeden bir kadın, Denizli 4. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne verdiği dilekçede, eşine ait Apple marka cep telefonunun iCloud hesabındaki fotoğraf, video , ses kayıtları, medya dosyaları ile maillere ulaşmak için eşinin terekesinin tespitini, iCloud kimliğinin miras kabul edilerek, hesaba ulaşması için karar verilmesini talep etti.

Mahkeme ise bu talebi "özel hayatın gizliliğini ihlal" diyerek reddetti. Kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıyan kadın, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi'ne verdiği dilekçede "Eşim, 13 Temmuz 2019'da vefat etti. Geride mirasçı olarak ben ve çocuğumuz kaldı. Eşimin ölümü sonrası GSM hattı kapatıldı. Telefonundaki fotoğraf, video, ses kayıtları, dokümanlar, notlar, mailler iCloud hesabındaydı. Eşimin iCloud hesabına erişebilmek için şifresini bilmem gerekiyor.

Bu hesap vasıtası ile kontrol edilen e-ticaret sitesi hesabı, e-hediye çekleri ve kuponları vardı. Apple firması mahkeme kararıyla erişim izni verileceğini bildirdi" dedi.

EMSAL KARAR

Sabah'tan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre mahkeme kadının talebini yerinde bularak dosyayı yerel mahkemeye kararın yenilenmesi yönünde gönderdi.

Düne kadar mülkiyet kavramının menkul ve gayrimenkul mülkiyeti ile bir kısım sınırlı ayni haklar etrafında şekillendiğinin belirtildiği kararda "Dijital mal varlığı inkar edilemez bir gerçeklik. Kripto paraların uluslararası ödemelerde kullanıldığı dijital sistemler var.