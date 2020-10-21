Miras Bitcoin'den artık vergi alınacak

Beyanname verilecek

Vergi dairesinin yazısında, hayatını kaybeden kişinin hesabında bulunan Bitcoin varlığının mirasçılar tarafından veraset ve intikal vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerektiği ifade edilerek, tahakkuk edecek verginin ödenmesi halinde ilişik kesme belgesinin verileceği, mirasçılarca beyanname verilmemesi durumunda ise daha sonra ödenecek vergiye mahsuben Bitcoin şirketi tarafından yüzde 5 oranında tevkifat yapıldıktan sonra kalan miktarın mirasçılara ödeneceği kaydedildi. Yazıda, “Ayrıca, tevkif edilen paranın en geç bir hafta içinde en yakın vergi dairesine yatırılması ve durumun tarha yetkili vergi dairesine bildirilmesi gerektiği tabiidir” denildi.

Türkiye’de hukuki anlamda para olarak kabul edilmeyen Bitcoin ve benzeri kripto paralar için vergilendirme çalışmaları sürüyor. (Milliyet)