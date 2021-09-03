Beşiktaş Alex Teixeira, Michy Batshuayi gibi yıldızlardan sonra Bosna Hersekli Miralem Pjanic'i kadrosuna kattı. kariyerinde Roma, Juventus ve Barcelona gibi dev takımlarda oynayan Pjanic hakkındaki aramalar Beşiktaş’a transfer edilmesinin ardından araştırılmaya başlandı. Peki, Miralem Pjanic kimdir ve kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? Miralem Pjanic maaşı, mevki ve golleri…

Beşiktaş, Barcelona'dan Miralem Pjanic'i 1 yıl kiraladığını KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Miralem Pjanic'in geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncuya 2021-2022 sezonu için net 2 milyon 750 bin euro garanti ücret Şirketimiz tarafından ödenecektir" ifadelerine yer verildi. Miralem Pjanic kimdir? Beşiktaş’ın transfer ettiği Miralem Pjanic maaşı, mevki ve golleri…

MİRALEM PJANİC KİMDİR? (YAŞI, MAAŞI, MEVKİ VE GOLLERİ)

2 Nisan 1990'da, o dönem Yugoslavya'ya bağlı olan Bosna'nın Tuzla şehrinde doğdu. Süper Lig'de Pjanic'in doğduğu yılın şampiyonu Beşiktaş'tı.

Babası da futbolcu olan Fahrudin, Yugoslav 3. Ligi'nde FK Drina Zvornik forması giyiyordu.

Bosna Savaşı'nın patlak vermesinin eşiğindeyken babası Lüksemburg'da yarı profesyonel bir ekiple sözleşme imzaladı.

Bu da Pjanic ve annesinin güvenli bir şekilde hayatlarını sürdürmesini sağladı.

Bir Müslüman olan Miralem Pjanic, Lüksemburg milli takımının alt yaş gruplarında oynadı. Daha sonra Bosna Milli Takımı'nı seçti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ İLK MAÇINI 2009 YILINDA OYNADI

Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermenin heyecanını yaşayacak olan Pjanic, Devler Ligi'ndeki ilk maçına 2009 yılında Barcelona'ya karşı Son 16 Turu ilk maçında çıktı.

Roma'daki takım arkadaşları topla muazzam işler yapabildiği için ona 'ressam' lakabını koydu.

5 DİL KONUŞIYOR

Frikikleriyle efsane olan Lyonlu Juninho Pernambucano, kendisinden sonra gördüğü en iyi frikikçinin Pjanic olduğunu açıklamıştı.

Miralem Pjanic, Boşnakça, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve Lüksemburgca'yı akıcı şekilde konuşuyor.

GOLLERİ

Barcelona ile 30 maça çıkan, gol ve asisti olmayan futbolcu, Juventus ile 178 maçta 22 gol, 41 asist, Roma'da ise 185 karşılaşmada 30 gol, 44 asistlik performans ortaya koydu.