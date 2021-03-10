Miraç Kandili orucu kaç gün tutulur? Miraç Kandili orucu tek tutulur mu, ne zaman tutulur?

Miraç Kandili orucu hakkında yapılan araştırmalar 10 Mart Çarşamba günü idrak edilecek Miraç Kandili nedeniyle arttı. Peygamber Efendimiz'in Ramazan ayından sonra en çok oruç tuttuğu ay olan Recep ayının içinde yer alan Miraç Kandili için oruç tutulup tutulmayacağı merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, üç aylarda oruç tutma konusunda detayları aktardı. Peki, Miraç Kandili orucu ne zaman tutulur 2021? Miraç Kandili’nde hangi gün oruç tutulur, kaç gün? Miraç Kandili orucu tek tutulur mu?

Üç aylara girilirken, kandillerde en çok araştırılan konuların başını çekiyor. 2021 yılın ikinci mübarek ayı olan Recep ayı içinde yer alan Miraç Kandili araştırması başladı. Miraç Kandili bugün idrak ediliyor. Peki, Miraç Kandili orucu ne zaman tutulur 2021? Miraç Kandili’nde hangi gün oruç tutulur, kaç gün? Miraç Kandili orucu tek tutulur mu?

MİRAÇ KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR 2021?

Miraç Kandili olan günün gündüzünde ve 1 gün öncesi veya sonrasında da oruç tutulabilmektedir.

MİRAÇ KANDİLİ ORUCU KAÇ GÜN TUTULUR?

Diyanet İşleri Başkanlığı, üç aylarda oruç tutma konusunda bazı bilgiler verdi.

"Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir."

Dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Kandil geceleri için tutulan nafile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gündür. Aynı zamanda daha önceki günle birlikte de oruç tutulabilir. Dolayısıyla Miraç Kandili olan günün gündüzünde ve 1 gün öncesi veya sonrasında da oruç tutulabilmektedir.