Miraç Kandili ne zaman? Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? Miraç Hadisesi nasıl gerçekleşti?

Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç, Peygamber Efendimizin hayatında önemli mucizelerinden biri olarak bilinir. Bu yüzden pek çok kişi de Miraç Kandili'ni ibadet, dualar ve öncesinde tutulacak oruçlarla geçirmek istiyor. Peki, Miraç Kandili ne zaman? Miraç kandili ayın kaçında? Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? Miraç Hadisesi nasıl gerçekleşti? Miraç kandilinde neler yapılır? İşte Miraç Kandili ibadetleri ve 2021 kandil tarihleri...

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Miraç Kandili 10 Mart Çarşamba günü idrak edilecek. Miraç Kandili, 13 Şubat’ta başlayan "üç aylar"ın ilki recep ayının 27'nci gecesine denk geliyor. Bu gece, Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul ediliyor. Miraç, müslümanlar için mühim bir gecedir. Ayrıca Miraç, Kur'an-ı Kerim'de adı geçen ve işaret edilen bir gecedir. Miraç Kandili'nin ramazanın müjdeleyicisi olan recep ayının artık sona erip ve şaban ayının geldiğini gösteren bir dönemdir.

MİRAÇ NEDİR? MİRAÇ NE ANLAMA GELİR?

Sözlükte “yukarı çıkmak, yükselmek” anlamındaki urûc kökünden türemiş bir ism-i âlet olan mi‘râc kelimesi “yukarı çıkma vasıtası, merdiven” demektir. Terim olarak Hz. Peygamber’in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eder.

MİRAÇ HADİSESİ NASIL GERÇEKLEŞTİ?

İslam inancına göre, Hazreti Muhammed, Miraç gecesi, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi. Hazreti Muhammed, yolculuğuna "Burak" adlı binekle seyahat etti.

Recep ayının 27. Gecesinde Peygamber Efendimiz (s.a.s), Cebrail ile birlikte Mekke ’den Kudüs’e oradan da 7 kat semaya yükseldiği, döndüğünde ise ümmetine 5 vakit farz namazı müjdelediği mucize gecedir. Peygamber Efendimiz (s.a.s)’e her katta farklı peygamberlerle görüşür, Peygamberimize her katta Cebrail (a.s) eşlik eder ve 7. Kat semadan sonra bu sınırı geçemeyeceğini bundan sonra yalnız devam edeceğini söyler. Peygamberimiz