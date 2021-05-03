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Minik Yusuf Eymen'in feci sonu! Annesi sinir krizi geçirdi

DHA |  03 Mayıs 2021 Pazartesi - 22:45 | Son Güncelleme : 03 05 2021 - 22:46

Kayseri'de 13 katlı binanın 11’inci katından düşen Yusuf Eymen Akyol (4), hayatını kaybetti.


Olay, saat 17.30 sularına Melikgazi ilçesi Sakarya Mahallesi Sarıçimen Sokaktaki 13 katlı binanın 11’inci katında meydana geldi. İddiaya göre, Şükran Akyol oğlu Yusuf Eymen Akyol uyuduğu sırada markete ekmek almaya çıktı. Bu sırada uyanan Yusuf Eymen, çocuk odasının penceresini açtı. Küçük çocuk pencereden dışarı baktığı sırada dengesini kaybedip 11’inci kattan düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük çocuğun öldüğünü belirledi. Bu sırada marketten gelen anne Şükran Akyol, sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Yusuf Eymen’in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
 

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Yusuf Eymen Akyol Kayseri Melikgazi
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