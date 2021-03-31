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Minik Ela Deniz için zaman daralıyor!

31 Mart 2021 Çarşamba - 16:55 | Son Güncelleme : 31 03 2021 - 17:02

SMA Tip 1 hastalığı ile mücadele eden 2 buçuk yaşındaki Ela Deniz'in ailesi tedavinin gerçekleştirilebilmesi için destek bekliyor.


2.5 yaşında yaşındaki SMA hastası Ela Deniz'in detavisi için zaman daralıyor. Spinal Muskuler Atrofi (SMA) Tip 1 hastası olan Ela Deniz 1 kilo daha alırsa tedavi şansını kaybediyor. Ela Deniz’in 13.5 kilo olmadan tedaviye başlanması gerekiyor. 2.5 yaşında olan Ela Deniz şu anda 12.5 kilo.

Tedavisi Türkiye’de mümkün olmayan SMA Tip 1 hastalığı için gen tedavisine ihtiyaç var. Tedavide kullanılan Zolgensma ilacı için ise 2.5 milyon dolar gerekiyor. 3.5 ay önce Ela Deniz için sosyal medyada yardım kampanyası başlatıldı. Ela Deniz için elayaumutol Instagram hesabı açıldı. Tedavi için gerekli olan paranın yüzde 24'ü toplandı. 

Aile, minik Ela Deniz'in yaşama tutunması, iyileşmesi için yardım bekliyor.

 

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