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Minibüsle otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 7 yaralı

DHA |  06 Temmuz 2020 Pazartesi - 17:51 | Son Güncelleme : 06 07 2020 - 17:51

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde kavşakta minibüsle çarpışan otomobildeki 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.


Kaza, saat 14.30 sıralarında Gülağaç ilçesi girişinde meydana geldi. Tunahan İn'in (21) kullandığı otomobil, kavşakta Salih Demir (26) yönetimindeki minibüsle çarpıştı.
 
Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobildeki sürücü Tunahan İn ve yanındaki Fadimana Dal (49), Kamil Yiğit (26), Rabia Yiğit (19), Hatice Naz Dal (10), Yüksel Miray Yiğit (1) ve Fatma Yiğit (1) yaralandı.
 
 
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
 

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Aksaray Minibüs otomobil
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