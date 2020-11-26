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MINI'ye yeni konsept!

26 Kasım 2020 Perşembe - 17:01 | Son Güncelleme : 26 11 2020 - 17:01

Yeni bir iç mekan vizyonu sunan tamamen elektrikli MINI Vision Urbanaut konsepti tanıtıldı.


MINI Vision Urbanaut konsepti çok çeşitli kullanım senaryolarına göre tasarlandı. Yeni MINI Vision Urbanaut, "Chill", "Wanderlust" ve "Vibe" isimli üç farklı moda sahip. “Chill” modu soluklanmaya ve günlük hayatın stresinden uzaklaşmaya odaklanırken, “Wanderlust” yolculuk tutkusunu, “Vibe” ise iyi vakit geçirilecek anları merkezine taşıyor.

Yaratıcı alan kullanımı

MINI'nin yeni konsepti bir otomobil için oldukça sıra dışı kabul edilebilecek bir iç mekan vizyonunu tamamen yenilikçi bir tasarım diliyle hayata geçiriyor. Uzunluğu 4,46 metreye ulaşan araç çeşitli şekillerde kullanılabilen aynı zamanda hareket kolaylığı sağlayan bir iç mekan sunmayı hedefliyor. OTomobil soğuma gerektiren bir içten yanmalı motora sahip olmadığından, ızgarası otonom sürüş için akıllı bir panel görevi üstleniyor.

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MINI Vision Urbanaut MINI yeni konsept
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