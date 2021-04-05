MINI, Formula E güvenlik aracı oldu!

MINI’nin elektrikli geleceğini John Cooper Works'ün performansı ile birleştiren MINI ELECTRIC Pacesetter, MINI Design, BMW Motorsport, FIA ve Formula E’nin iş birliğiyle tasarlandı. JCW'den ilham alan MINI ELECTRIC Pacesetter'ın dış tasarımı pist kullanımı için tasarlanırken, tamamen elektrik gücüne sahip bir MINI'nin şimdiye kadarki en dinamik versiyonu meraklılarıyla buluşuyor. Görsel açıdan çarpıcı ve teknik anlamda oldukça hassas tasarım dili, otomobile heyecan verici bir görünüm sağlıyor.Otomobilin ön tarafında, dairesel farlar ve altıgen radyatör ızgarası gibi klasik MINI simgeleri göze tanıdık gelirken, aynı zamanda otomobilin iz genişliğine uyarlanan tekerlek kemerleri ve derin ön rüzgarlık gibi John Cooper Works imzalı parçalar, ön kısmın sportif görüntüsüne katkıda bulunuyor. Karartılmış radyatör ızgarası ve MINI ELECTRIC logosu, güvenlik otomobilinin elektrikli oluşuna atıfta bulunuyor.

MINI’nin yarış genleri



MINI ELECTRIC Pacesetter, yan profilden de son derece dinamik bir duruş sergiliyor. Neredeyse tekerlek kemerlerini dolduran geniş çaplı lastiklerle, MINI'nin yarışçı genleri gözler önüne seriliyor. Geri dönüştürülmüş karbon fiberden 3D baskı yöntemiyle yapılan rüzgarlıklar, otomobilin aerodinamik özelliklerine vurgu yaparken, 18 inç çift renkli alaşım jantlar dikkat çekiyor.MINI ELECTRIC ve John Cooper Works’un göz alıcı renkleri, MINI ELECTRIC Pacesetter’da birleşiyor. Ana gövde rengi mat gümüşken, “Highspeed Orange”dan “Curbside Red”e kadar iki aşamalı renk geçişine sahip parlak bir kaplama otomobilin arka bölümünü daha çarpıcı hale getiriyor.



BMW Motorsport desteği



MINI ELECTRIC Pacesetter'ın görsel açıdan güçlü tasarımının arkasında BMW Motorsport'un uzmanlığı yatıyor. Hafif tasarım ilkelerine sıkı sıkıya bağlılık, güvenlik aracının yaklaşık 1230 kilogramda kalabilmesine imkan sağlıyor. Standart MINI ELECTRIC’ten 130 kg daha hafif olan güvenlik aracı, ayrıca MINI ELECTRIC’te kullanılan 184 HP güç ve 280 Nm tork değerlerine sahip elektrikli motorla pistlere çıkıyor. MINI ELECTRIC Pacesetter 0-100 km/sa hızlanmasını 6.7 saniyede tamamlıyor. Bir güvenlik otomobili için daha da önemli olan ara hızlanma rakamlarında ise MINI ELECTRIC Pacesetter, 80-120 km/sa hızlanmasını 4,3 saniyede gerçekleştiriyor.