Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrenciler için çevrimiçi deneme sınavı uygulaması başlattı. MEB çevrimiçi deneme sınavlarının ilki, iki oturum halinde 30 Mayıs'ta yapıldı. YKS'ye az bir süre kala öğrenciler MEB çevrimiçi 2. deneme sınavının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, MEB çevrimiçi deneme sınavı ne zaman? Mini deneme sınavı başvurusu nasıl yapılır? Mini deneme sınavına nasıl kayıt olunur? YKS deneme sınavı online kayıt başvurusu ile ilgili merak edilenler...

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere katkı sağlamak ve uzaktan eğitimi desteklemek amacıyla Çevrimiçi çözümlü mini deneme sınavları hazırladı. YKS'ye çok az bir zaman kala üniversite hayali kuran adaylar MEB 'in çevrimiçi mini deneme sınavlarına büyük ilgi gösteriyor. İlk geçtiğimiz hafta yapılan MEB mini çevrimiçi deneme sınavının ikincisi ise internette merak ediliyor. Peki, MEB çevrimiçi deneme sınavı ne zaman? Mini deneme sınavı başvurusu nasıl yapılır? Mini deneme sınavına nasıl kayıt olunur? YKS deneme sınavı online kayıt başvurusu ile ilgili merak edilenler...

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için YKS öncesi çevrimiçi çözümlü mini denemeler hazırlandı. Bu kapsamda ilki 30 Mayıs'ta gerçekleştirilen sınavlar, iki oturum halinde yapılıyor. İlk oturumu YKS kapsamındaki tüm dersleri kapsayacak şekilde yapıldı. Saat 19.00'da başlayan ve 70 dakika süren sınavlar adaylar tarafından büyük ilgi görüyor.

Birinci oturumda öğrencilere matematik 15 soru, Türk Dili ve Edebiyatı 15 soru, fizik 5 soru, kimya 5 soru, biyoloji 5 soru, tarih 5 soru, coğrafya 5 soru, felsefe 5 soru toplam 60 soru yöneltiliyor. 2 . Oturum da saat 21.00'de İngilizce 'den yapılıyor. İngilizce YKS denemeleri toplamda 30 dakika sürüyor ve sınavda 20 soru yer alıyor.

MEB ÇEVRİMİÇİ DENEME SINAVLARI TARİHLERİ!

Her mini deneme iki oturum halinde yapılıyor. MEB çevrimiçi mini deneme sınavının ikincisi 6 Haziran'da, üçüncüsü 13 Haziran'da, dördüncüsü ise 20 Haziran'da uygulanacak. MEB tarafından uygulanan çevrimiçi deneme sınavının her oturumu için kayıt yaptırmak zorunlu olacak. Öğrenciler, http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/sinavlar.aspx adresinden kayıt olabilecek.

MEB mini deneme sınavı soruların doğru cevapları ve çözümleri sınavın uygulandığı gün saat 21:30'da Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün resmi "Youtube" kanalından yayınlanıyor.

30 MAYIS ÇEVRİMİÇİ MİNİ DENEME SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI