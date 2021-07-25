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Mine Tugay isyan etti! "Yapmayın, etmeyin. İnsanlar ölüyor"

25 Temmuz 2021 Pazar - 12:50 | Son Güncelleme : 25 07 2021 - 12:50

Paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Mine Tugay tatil döneminde kurallara uyulmamasına ve koronavirüs vakalarının artmasına isyan etti. Mine Tugay paylaşımını daha sonra sildi.


Oyuncu Mine Tugay, son dönemde artan koronavirüs vakaları nedeniyle isyan etti. Ünlü oyuncu tatil döneminde artan vakaları görünce sinirlendi.
 
Koronavirüs tablosunu paylaşan oyuncu şunları yazdı:
 
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"Yani haklısınız, tatile ihtiyacınız var ama... Hiç mi kurallara uyulmaz yahu! Maske unutulmuş, herkes sarmaş dolaş video'larda, fotoğraflarda... Bitmedi arkadaşlar henüz maalesef. Kapandığımızda da şikayet edeceksiniz. Yapmayın, etmeyin. İnsanlar ölüyor!" diye yazdı.
 
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Mine Tugay daha sonra ise bu notunu silip Sağlık Bakanı'nın paylaşımını paylaştı ve "Konuyu saptırmayalım" dedi.
 

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