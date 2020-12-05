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Mine Tugay'ın yoga pozuna beğeni yağdı!

05 Aralık 2020 Cumartesi - 9:54 | Son Güncelleme : 05 12 2020 - 9:54

Mine Tugay yoga öncesi fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.


Mine Tugay, yeni yoga kıyafetiyle verdiği pozları Instagram hesabında paylaştı.
 
42 yaşındaki oyuncunun fit görüntüsüne takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.
 

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Mine Tugay yoga fotoğraf
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