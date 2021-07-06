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Mine Tugay bol bol poz verdi! Kayalıklara çıktı...

Mine Tugay bol bol poz verdi! Kayalıklara çıktı... Ünlü oyuncu Mine Tugay, tatile çıktı. Soluğu Bodum'da alan 42 yaşındaki Tugay, otelin iskelesinde objektiflere takıldı.
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