Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer'den 2.5 yıl sonra flaş karar!

2018’deki düğünlerinden 34 gün önce nişanlısı Mina Başaran’ı uçak kazasında kaybeden Murat Gezer, sonunda kalbini yeni bir aşka açtmıştı. 2,5 yıldır yas tutan Gezer, ünlü koleksiyoner Hakan-Banu Çarmıklı’nın kızları Nazlı Çarmıklı ile evleniyor

2018 yılında Dubai 'deki bekarlığa veda partisi dönüşü yaşanan uçak kazasında nişanlısı Mina Başaran'ı kaybeden Murat Gezer geçtiğimiz ay nişanlanmıştı. Mina Başaran'ın 2.5 yıldan fazla yasını tutan Gezer, Hakan-Banu Çarmıklı’nın kızları Nazlı Çarmıklı ile evlenme kararı aldı.

Vefatıyla tüm Türkiye'yi derinden sarsan Mina Başaran'ın eski nişanlısı Murat Gezer ile Nazlı Çarmıklı 4 Haziran'da evlenecek. Yalıda gerçekleşeceği öğrenilen nikah törenine pandemi kuralları nedeniyle sınırlı sayıda davetli katılacak. Nazlı Çarmıklı, nikaha sayılı günler kala müstakbel kayınvalidesi Sehver Gezer ile mutluluk pozu vermeyi de ihmal etmedi.