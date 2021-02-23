Mimikleri kaybetmeden çizgilerden kurtulmanın yolları

Pandemi ile birlikte kadın erkek farketmeksizin estetik uygulamalarda büyük artış görülüyor. Son yıllarda medikal estetik uygulamalarının ön planda olması bu işlemlere olan ilgiyi de arttırdı. Küçük dokunuşlar ile olduğunuz yaştan daha genç görünmek mümkün. Özellikle aktif mimik kırışıklıklarının tedavisi için kullanılan mezobotox yöntemi cildin genç kalmasında oldukça etkili yöntemler arasında gösteriliyor. Medikal Estetik Hekimi Dr Songül Özcan, mezobotox yöntemi hakkında merak edilenleri anlattı.

Son yıllarda medikal estetik uygulamaların gelişmesiyle bu işlemlere olan ilgi de arttı. Pandemi dönemiyle birlikte yaklaşık bir yıldır estetik operasyonlar daha fazla gündemde. Ancak daha çok basit ve etkili yöntemler hayli ilgi görüyor. Büyük operasyonlar yerine küçük dokunuşlar ile olduğunuz yaştan daha genç görünmek mümkün. Bu anlamda medikal estetikte en çok yapılan uygulamaların başında aktif mimik kırışıklıklarının tedavisi için kullanılan Botilium Toxin geliyor. Medikal Estetik Hekimi Dr Songül Özcan, yüzden farklı bölgelere de uygulanabilen "mezobotox" yöntemini anlattı.

YÜZDE FARKLI BÖLGELERE YAPILABİLİYOR

Botilium Toxin kaslar ile sinir arasındaki bağlantıyı geçici olarak engelleyerek kasın hareketini durdurur ve aktif çizgilerin açılmasını sağlar. Fakat kasları felç etmesinden dolayı gözaltı, dudak çevresi, gülme çizgileri gibi yüzün birçok bölgesine uygulanamaz. Mimiklerini kaybetmek istemeyen ama çizgilerinden kurtulmak isteyenler için yeni bir işlem olan Mesohyal Argibenon Mezobotox, uzun yıllar yapılan klinik çalışmalar sonucu geliştirildi.

MEZOBOTOX İLE MİMİKLER KAYBOLMUYOR

Mezobotox'un içeriğinde toxin etkilerini yaratabilen hekzapeptit ve hyaluronik asit bulunuyor. Uygulama, hekzapeptit kasları felç etmeden çizgileri açarken, cildin genç kalmasında başrol oyuncusu olan hyaluronikasit ile cildin nemlenmesini, kolajen ve elastin oluşumunu arttırıyor. Bu etkiler ile çizgileri açarken cildin yenilenmesini sağlıyor.

TÜM YÜZ VE BOYUN BÖLGESİNE UYGULANABİLİYOR

Cilt altına enjekte edilebilir Mezobotox, toxinin uygulanamadığı gözaltı çizgileri, dudak çevresi çizgileri ve gülümseme çizgilerinde güven ile kullanılabildiği gibi tüm yüz ve boyun bölgesine de uygulanabiliyor. Yaşının iyisi görünmek ve toxin uygulatmak istemeyenler için oldukça etkili ve güvenli olan Mezobotox 10 gün aralıklar ile 3-5 seans yapılıyor.