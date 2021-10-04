Mimarlar günü ne zaman, bugün dünya mimarlık günü mü? Dünya Mimarlık Günü mesajları…

Birleşmiş Milletler tarafından dünya habitat günü olarak ilan edilen ekim ayının ilk pazartesi günü Türkiye’de mimarlık, habitat ve konut günü olarak kutlanıyor. Mimarlık Günü bu sene 4 Ekim 2021 tarihine denk geldi. Peki, Dünya Mimarlar Günü ne zaman? İşte 4 Ekim Mimarlar Günü mesajları ve Mimarlar günü tarihi…

Mimarlar Günü ne zaman, Dünya Mimarlık Günü bugün mü? Dünya Mimarlık Günü, 1985 yılından beri Ekim ayının ilk Pazartesi günü kutlanıyor. Bu yıl 4 Ekim 2021 tarihine denk gelen Mimarlık Günü kutlama mesajları derledik. Peki Mimarlar Günü ne zaman?

DÜNYA MİMARLAR GÜNÜ NE ZAMAN, BUGÜN MÜ?

Dünya Mimarlık Günü, 1985 yılından bu yana her sene Ekim ayının ilk Pazartesi günü, BM Dünya Konut Günü'ne paralel olarak kutlanıyor. Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) tarafından bu seneki tema "Sağlıklı bir dünya için temiz çevre" olarak belirlendi. Mimarlık günü bu sene 4 Ekim 2021'de kutlanıyor.

Dünya Mimarlar Günü ise 9 Nisan’da kutlanır.

MİMARLIK GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI!

Hayata güzel başlangıçlar yapmamızda büyük emeği ve katkısı olan değerli mimarların en özel günü kutlu olsun.

Dünyamızı şekillendiren tüm mimarların Dünya Mimarlık Günü kutlu olsun.

Yaşam alanlarımızı şekillendiren mimarların Dünya Mimarlık Günü kutlu olsun.

İnsan yaşamını kolaylaştıran meslektaşlarımın Dünya Mimarlık Günü'nü kutluyorum.

Hayalleriyle bize konforlu bir yuva kazandıran tüm mimarlarımızın Dünya Mimarlık Günü kutlu olsun!

Geçmişten geleceğe eserleriyle kentlerimize imzalarını atan tüm meslektaşlarımın Dünya Mimarlık Günü kutlu olsun.

Dünyayı güzelleştiren, şehirlere anlam katan, geçmişten geleceğe köprü olan yapılarla Dünya Mimarlık Günü'nü kutlarız.

Hünerli elleriyle, yaşam alanlarımızla birlikte hayatlarımızı da güzelleştiren tüm mimarlarımızın Dünya Mimarlık Günü kutlu olsun.

Daha iyi bir Dünya'yı tasarlayacak olan mimarlarımızın Dünya Mimarlık Günü Kutlu Olsun.

Bütün mimarların ve yurttaşlarımızın Dünya Mimarlık Günü'nü kutluyoruz.

Sağlıklı ve Mutlu Kentlerde Yaşamak Dileğiyle... Dünya Mimarlık Günü'nüzü Kutlarız.

Günümüzü ve geleceğimizi tasarlayan tüm mimarlarımızın Dünya Mimarlık Günü kutlu olsun.

Mimar ve mimar adaylarımızın Dünya Mimarlık Günü kutlu olsun!

Kentlere ruhunu veren mimarlarımızın Dünya Mimarlık Günü kutlu olsun…

Sanatında sınır tanımayan mimarlarımızın Dünya Mimarlık Günü kutlu olsun!

Yaşam alanlarımıza tasarımları ile değer katan tüm mimarlarımızın "Dünya Mimarlık Günü" kutlu olsun!